Replica La Promessa in streaming puntata del 29 marzo 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nuovo appuntamento oggi venerdì 29, con la soap spagnola La. Nellaodierna Jimena si dà un colpo in testa e sviene. Al suo risveglio dice di non ricordarsi nulla. Pia ottiene dal marchese il permesso di mandare Petra alla casa di cura a trovare Cruz e, al contempo, il permesso di condividere la camera da letto con Gregorio. Martina fa credere ad Alonso che la sua amica Beatriz soffra di problemi mentali. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.