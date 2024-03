Reggio Calabria | in fuga dalla polizia | il video del folle inseguimento e lo schianto per le vie cittadine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – In, dopo unsi è schiantato contro un'altra volante che cercava di fermare la suacorsa. È successo nella tarda serata di ieri a Catona, quartiere alla periferia nord di. Gli agenti a un posto di blocco avevano intimato l'alt a un automobilista alla guida di una Fiat Panda, che però non ha obbedito ed è fuggito lungo la via Nazionale. Intanto laaveva posizionato di traverso sulla carreggiata una seconda volante per impedire il transito dei veicoli. Il conducente dell'utilitaria, però, non si è fermato per la seconda volta e ha distrutto la volante finendo poi contro un lampione. La velocità non ha consentito di frenare ...