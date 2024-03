Re Carlo con il volto stravolto e gli occhi rossi | le immagini spaventano il Regno Unito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un Recome non lo si era mai visto prima, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, decisamente nero per la Royal Family. Il sovrano è apparso stanco, provato, con gli, come evidente nella foto pubblicata da Palazzo a corredo dell’audio registrato per la tradizionale cerimonia del giovedì prima di Pasqua. Il padre di William e Harry, che nelle scorse settimane ha fatto sapere di essere malato di cancro, ha parlato di generosità e altruismo. “Abbiamo bisogno della mano che ci viene estesa in amicizia, soprattutto nei momenti difficili, ne traiamo beneficio”, ha detto il re 75enne nell’audio che è stato trasmesso nella cattedrale di Worcester e diffuso al resto del paese. “Questo momento di preghiera – ha proseguito il sovrano – mi ricorda la promessa che ho fatto all’inizio della cerimonia dell’incoronazione, di ...