Ratti | blatte e ingredienti scaduti | controlli dei Nas in pasticcerie e panifici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 -in vista di Pasqua, nel mirino dei Nas sono finite: trovati topi ein alcuni magazzini,da anni e muffa sulle pareti. Blitz nel Ferrarese, Bolognese, Riminese e Ravennate: verifiche sulla produzione e commercializzazione di prodotti dolciari e da forno e su tutta la filiera della farina. Sono state eseguite 78 ispezioni, 28 sono risultate non conformi. Al termine deisono state chiuse strutture ed aziende per un valore di oltre 800.000 euro, sequestrati e distrutti alimenti del valore di circa 235.000 euro ed elevate sanzioni amministrative per un totale di 65.000 euro. Inel Ferrarese In particolare in un pastificio in provincia di Ferrara sono ...