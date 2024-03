Rapina armata in supermercato a Roma | indagini in corso

(Di venerdì 29 marzo 2024) CRONACA DI– Ieri sera, unsituato nella tranquilla zona di Acilia, a, è stato teatro di momenti di terrore. Poco dopo le 19:00, due uomini hanno fatto irruzione nel negozio di via di Macchia Saponara, armati di pistola e coltello. LAI due malviventi, agendo con fredda determinazione, hanno sottratto l’incasso del giorno, pari a 300 euro, prima di dileguarsi rapidamente. La segnalazione al 112 ha permesso l’intervento tempestivo degli agenti della polizia di Stato. La Dinamica dellaDalle prime ricostruzioni, è emerso che uno dei due uomini è rimasto all’ingresso del, alzando la maglietta per mostrare la pistola e intimorire eventuali oppositori. Il suo complice, armato di coltello, si è invece diretto verso la cassa, facendosi ...

Milano – Due uomini, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione venerdì sera in un sexy shop a Milano e rapina to un dipendente . Minacciandolo con l'arma si sono fatti consegnare il fondo ... (ilgiorno)

Fermignano rapina a mano armata a Fermignano nella serata di ieri (23 marzo) intorno alle 22.30 in una villa bi famiglia re in una zona piuttosto appartata. I banditi hanno lasciato... (corriereadriatico)

Rapina all’interno di un supermercato di Acilia : ladri entrano armati per farsi consegnare i soldi dai commessi. Rapina in un supermercato di Acilia : la vicendaSi è verificato ieri pomeriggio un ... (ilcorrieredellacitta)

Rapina in un supermercato di Acilia - Rapina in un supermercato di Acilia. L’episodio è avvenuto ieri, 28 marzo, in via di Macchia Saponara. Secondo quanto appreso, sono entrati in azione due malviventi. Uno, con una pistola nella cinta d ...terzobinario

Rapina all'ortofrutta da 1.300 euro, arrestato a Camaiore - Rapina armato di coltello a un ortofrutta di piazza Romboni a Camaiore. Il malvivente straniero alle 18.30 è riuscito a prendere tutto l'incasso di 1.300 ...gonews

Irruzione armata al bar: Rapinatore con la pistola minaccia tutti e scappa coi soldi - L’irruzione arma in pugno, le minacce e la corsa col bottino. Rapina giovedì sera in un bar di via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio a Milano. Il raid del bandito, che per ora ha fatto perdere le ...milanotoday