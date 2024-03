Raid di Israele in Siria e Libano | Pronti a espandere campagna contro Hezbollah

E' salito a 42 vittime il bilancio degli attacchi israeliani della notte scorsa sulla città Siria na settentrionale di Aleppo in cui sono stati uccisi anche membri del gruppo armato libanese ... (quotidiano)

Missili Hezbollah su Israele 'per vendicare il Raid su Aleppo' - (ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - In risposta agli attacchi israeliani su Aleppo, in Siria, nei quali, secondo fonti locali, sono stati uccisi 6 combattenti di Hezbollah, il movimento armato libanese ha poco ...ansa

Gaza, tregua e ostaggi: sì di Netanyahu a partenza delegazioni per Cairo e Doha - Gaza, tregua e ostaggi: sì di Netanyahu a partenza delegazioni per Cairo e Doha. Biden: 'Rabbia Israele comprensibile, ma troppe vittime innocenti' ...adnkronos

Gli attacchi aerei israeliani nel nord della Siria causano quarantadue vittime - Almeno 42 persone – 36 soldati siriani e sei combattenti del gruppo libanese Hezbollah – sono morte il 29 marzo negli attacchi aerei condotti da Israele nella regione di Aleppo, nel nord della Siria.internazionale