Ragazzine scomparse | estese le ricerche

Da mercoledì 27 marzo non si hanno più notizie di due ragazzine di 12 e 13 anni residenti in provincia di Ravenna : Michelle Carlucci, di Fusignano, e Sofia Rivera Alvares, di Alfonsine. Le ricerche ... (tpi)

"La situazione al momento è in stallo, non si sa nulla. L'ultimo contatto del cellulare di nostra figlia è stato a Napoli e oggi siamo anche noi qui, in giro per il territorio a cercarla". A dirlo il ... (quotidiano)