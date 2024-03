Questa mappa con le basi Nato nel mondo è falsa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il 28 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un post diffuso su X da Diego Fusaro, filosofo e opinionista televisivo. Nel post si vede la foto di uncostellato da tanti tondi con dentro il disegno della bandiera della, tutti posizionati intorno al territorio della Russia. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da Fusaro: «State pronti, prossimamente gli armigeri della propaganda vi spiegheranno che è tutta colpa della Russia che ha scelto di piazzarsi là in mezzo alleper dare fastidio ai signori del bene a stelle e strisce». Si tratta di una notizia infondata, che circola online almeno dal 2018. Innanzitutto, l’opinionista politico ha pubblicato il post in questione su X il 27 marzo 2024. Precisiamo che su Facta ci siamo già ...

