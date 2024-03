(Di venerdì 29 marzo 2024) La voce di Aldo Giordani e le immagini su You Tube del trionfo del Banco di, nella finale dideicontro il Barcellona (79-73), sul parquet dell’arena di Ginevra, emozionano ancora, quarant’dopo quel memorabile 29 marzo 1984. Ildisalì sul tetto d’Europa dopo lo storico scudetto 1982-83. Il 23 settembre 1984, sarebbe arrivata laIntercontinentale, a San Paolo, in Brasile:Caput Mundi. A ripensarci oggi, con la Virtusinghiottita da una crisi profonda che ha portato allo scioglimento nel 2020 e alla ripartenza dalla serie C Gold nel 2021, le glorie di quello squadrone vanno inserite nell’album delle maggiori imprese dello sport italiano. I nomi di quel gruppo di atleti e di uomini ...

quando si parla di centenari, in Italia e altrove si parla soprattutto di centenarie . Delle quasi 2 2mila persone stimate dall’Istat per il 2022 , oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente , la ... (iodonna)

I ciliegi in fiore all’Eur , da non perdere Il laghetto dell’Eur è una delle mete preferite dai Roma ni in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, ... (funweek)

Pasqua e Pasquetta a MagicLand: il Magic Bubble Show e la caccia alle uova - Durante il fine settimana di Pasqua, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 marzo, dalle ore 11.00 alle 16.00, al Bioparco di Roma si svolgeranno varie attività tematiche, per lo più focalizzate sulla ...funweek

Quando Roma dominava nel basket: Bianchini racconta la Coppa dei Campioni vinta 40 anni fa - La voce di Aldo Giordani e le immagini su You Tube del trionfo del Banco di Roma, nella finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona (79-73), sul parquet dell’arena di Ginevra, emozionano ancora, ...ilfattoquotidiano

Pellegrini in Terra Santa, 'noi qui per la pace' - Roma, 29 MAR - Tornano i pellegrini a Gerusalemme: il primo gruppo organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi, dal 7 ottobre, è in questi giorni in Terra Santa per vivere la Pasqua con la comunità cr ...messaggeroveneto.gelocal