Quali sono gli animali che vivono sotto terra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 29 marzo 2024) Al mondo esistono diversiche. Si tratta di creature per la maggior parte piccole, che hanno scelto la vita nelsuolo per ragioni principalmente di sicurezza. Si definisce pedofauna e ad essa appartengono: mammiferi, artropodi e invertebrati. Come ogni altra specie presente nel nostro Pianeta, anche glicherivestono un’importanza fondamentale per gli ecosistemi. Il termine “pedofauna” deriva dal greco “pedon” e si riferisce, appunto al suolo. Proprio per questo, con esso si identificano tutti gliche vino nel suolo indicati anche come fauna edafica. Nelsuolo vive una ricca varietà di biodiversità a cui appartengono mammiferi, ...