Putin minaccia i caccia Nato | la mappa del rischio in Italia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Vladimirha respinto la possibilità che il suo Paese attacchi un membro dellabollandola come «pura assurdità», ma ha lanciato un avvertimento: qualsiasi base aerea occidentale che ospiti jet da combattimento F-16 di fabbricazione Usa destinati a essere schierati in Ucraina sarebbe un «obiettivo legittimo» per le forze del Cremlino. Le parole del presidente russo, durante una conversazione con i militari nella regione di Tver, sono giunte all'indomani dell'appello di Volodymyr Zelensky ad «accelerare le consegne degli F-16», cosa definita vitale dal leader ucraino. Kiev attende dai partner occidentali la consegna dei- che aumenteranno la pressione militare sulla Russia - mentre va avanti da mesi l'addestramento dei piloti ucraini su questi aerei da guerra. Ladipunta ...