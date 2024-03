Pulmino per disabili finisce in una scarpata in Abruzzo | sei feriti sono in ospedale | uno è grave

Un Pulmino per il trasporto di disabili è uscito di strada ed è finito in una scarpata nel pomeriggio del 18 marzo nell’Alto Sangro, tra Alfedena e Villa Scontrone (L’Aquila). Cinque le persone ... (ilfattoquotidiano)

Pulmino per trasporto disabili sbanda e si ribalta nella scarpata a L’Aquila: 6 feriti, uno grave - I feriti sono sei, quattro disabili e due accompagnatori tra cui l’autista del mezzo. Per estrarli dal Pulmino è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Cinque dei feriti sono stati ...fanpage