Promozione L’Affrico passa a Subbiano E consolida il primato

(Di venerdì 29 marzo 2024) M.M.1 AFFRICO 3 M.M.: Bulgarelli, Orlandini, Nocentini, Giustini, Gisti (51’ De Simone), Bidini, Galeotti, Marmorini (65’Panzieri), Capacci (83’ Matteini), Cappelli (69’ Parati), Falsini. All. Giusti. AFFRICO: Soccodato, Pecorari (49’ Valoriani), Benvenuti, Longo, Gori, Vaccari, Liberati, Nuti, Vecchi, Papini (65’ Amoddio), Centrone (76’ Mecocci). All.: Tognozzi. Arbitro: Vaggelli di Prato. Marcatori: 3’ Vaccari, 21’ Centrone, 58’ Papini, 80’ Capacci. Note: ammoniti Vecchi, Nocentini, Capacci, Papini, Benvenuti. Angoli: 2-3.– Nell’uovo di Pasquatrova tre punti d’oro conquistati sul campo delnel recupero della 24ª giornata del girone C di. Quattro gol su punizione al termine di una sfida vinta con merito dalla ...

Impegno casalingo per la Sansovino di Enrico Testini che alle 15 ospiterà la Settignanese . Una partita che si lega a quella che andrà in scena a Subbiano dove sul proprio campo la squadra di ... (sport.quotidiano)

AREZZO È iniziata la settimana più lunga per la Sansovino di Enrico Testini. La settimana più calda e impegnativa forse, alla luce di cosa recita la classifica e della posta in palio che domenica ... (sport.quotidiano)

Bocce: Campionato Promozione Raffa – In Prima Categoria vittoria dell’Orbetello - Bocce: Campionato Promozione Raffa – In Prima Categoria vittoria dell’Orbetello e de Il 45, in Seconda pareggio per la Scandiccese e Viareggina, vittoria di Pieve a Nievole, in Terza Arezzo e Grosseta ...maremmanews

Bocce: Campionato Promozione Raffa - Buon inizio per San Vincenzo e Scandiccese in prima categoria - Bocce: Campionato Promozione Raffa - Buon inizio per San Vincenzo e Scandiccese in prima categoria, in terza categoria vincono ancora Affrico e Scandiccese, OK Sestese, pareggio per Croce Bianca e Mon ...maremmanews

E’ sempre Sestese. Grassina con il cuore. Antella, colpo esterno - Nelle partite di Promozione, il Dicomano vince 1-0, il Luco pareggia 1-1 e il San Miniato trionfa 1-0. La Sestese batte il Montelupo 2-1, mentre il Lebowski pareggia 1-1. Il Fiesole vince 1-0, mentre ...lanazione