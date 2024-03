Processioni Venerdì Santo | in Toscana tanti eventi I luoghi e gli orari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 – E’ uno dei momenti cardine del calendario ecclesiastico: le manifestazioni per il, ovvero ilprima della Pasqua, hanno il loro culmine alla sera, con leper rappresentare la passione di Cristo. Con la rappresentazione di ciò che tramandano le sacre scritture, ovvero le sofferenze di Gesù fino alla crocifissione. Le rappresentazioni della passione si svolgono un po’ in tutta la. Quartieri e borghi si preparano per mesi, in maniera meticolosa, con decine di figuranti per ogni messa in scena e una attenzione particolare ai costumi e al contesto storico. Tutte si svolgono nella serata di29 marzo. Ecco gli appuntamenti e gli. Grassina (Firenze) Una delle rappresentazioni più ...