Processione alle «Grazie» | a causa del meteo si svolgerà in chiesa

(Di venerdì 29 marzo 2024) DA SAPERE. Il maltempo a Bergamo non aiuta le celebrazioni legate alla Pasqua. Adelle cattive condizioni, il rito della «del Cristo morto» siincon inizio20.30. Lo segnala ladi Santa Maria Immacolata delle

Via Crucis con Papa Francesco, la diretta: la Processione partirà alle ore 21,15 - Via Crucis, la diretta. Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 ...ilmattino

Via Crucis con Papa Francesco, la diretta: la Processione partirà alle ore 21,15 - Via Crucis, la diretta. Anche quest’anno Papa Francesco presiederà il Solenne rito della Via Crucis al Colosseo che si svolgerà stasera 29 ...ilmessaggero

In migliaia alla Processione delle Vare a Vibo Valentia (FOTO) - L'atmosfera è densa di emozioni e di spiritualità mentre un lungo corteo si snoda attraverso le strette vie del centro storico ...zoom24