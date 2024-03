Pressioni internazionali e crisi umanitaria Ecco perché Bibi manda i suoi a DC

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cos’è cambiato dal voto all’Onu per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza deciso il 25 marzo? “Niente – risponde una fonte diplomatica europea che preferisce l’anonimato – quanto meno per ora.quella risoluzione non era vincolante, e come prevedibile Israele ha continuato nella sua campagna militare, facendo anche fronte a un nuovo rash sul fronte libanese”. Non c’è un cessate il fuoco, la richiesta dell’Onu – arrivata per altro in forma tardiva,pensata per il mese del Ramadan, che però è iniziato il 10 marzo – non ha portato effetti per ora, né riguardo ai combattimenti né sul piano degli aiuti umanitari. Ed è da qui, dalla situazioneche va delineato il contesto. Il Washington Post ha pubblicato oggi nella seguitissima newsletter che si occupa di affari, un grafico ...