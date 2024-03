Premier League | nuove regole per i raccattapalle | nessun contatto diretto con i giocatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cambia il ruolo deiin. Il massimo campionato inglese ha infatti deciso di fornireindicazioni ai ragazzi che ricopriranno questo ruolo, in seguito a uno spiacevole episodio che in FA Cup ha visto l’allenatore del Coventry prendersela con un giovanereo di aver cercato di perdere tempo con i padroni di casa del Wolverhampton avanti nel punteggio. Ecco quindi che d’ora in poi inon avranno più contatti diretti con i calciatori per restituirgli la palla. Il pallone sarà posizionato daisu uno dei 14 coni che saranno posti lungo il perimetro del campo di gioco. Per la precisione ci saranno due coni dietro ognuna delle due porte e cinque coni su ciascun lato lungo. I...