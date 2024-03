(Di venerdì 29 marzo 2024) SIROLO - Tragedia questa mattina sul: unadi circa 50 anni, originaria della Repubblica Ceca, èta in undurante un?escursione ed è morta a...

Giorgi Janelidze, 23enne georgiano, stava facendo un'escursione a Ghorio di Roghudi, nel Reggino, quando è scivolato in un dirupo (ilgiornale)

Intervento provvidenziale del militare che stava tornando a casa. L'anziano ricoverato a Pozzuoli, non è in pericolo di vita .Continua a leggere (fanpage)

Precipita in un dirupo sul monte Conero: turista muore dopo un drammatico volo di 10 metri - SIROLO - Tragedia questa mattina sul monte Conero: una turista di circa 50 anni, originaria della Repubblica Ceca, è Precipitata in un dirupo durante un’escursione ed è morta ...corriereadriatico

Trova la strada sbarrata dai cinghiali. Perde il controllo e finisce nel dirupo - Momenti di paura nel centro di Barbarasco, in Comune di Tresana, dove qualche giorno fa un uomo a bordo di una Fiat Punto – per cause imprecisate, forse colto da malore – è andato a sbattere contro un ...lanazione

Dopo la cena accosta l'auto e Precipita in un dirupo, ritrovato al mattino dai soccorritori - BRIONE. È stato ritrovato il 42 enne di cui si erano perse le tracce dalla serata di lunedì 25 marzo: l'uomo, dopo una cena a Brione in Val Trompia, non era infatti rincasato. A lanciare l'allarme, e ...ildolomiti