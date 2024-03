Prato sul Financial Times grazie alla mostra su Albini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Stavolta l’immigrazione cinese non c’entra. È un altro il motivo per accendere i riflettori suall’estero: fa rima con moda, arte e bellezza. C’è un po’ della nostra città sulle pagine del, il giornale economico più autorevole al mondo. E c’èche il Museo del Tessuto dedica allo stilista Walterinaugurata una settimana fa, "Walter. Il talento, lo stilista". Un lungo articolo apparso il 25 marzo anche sull’edizione on line intitolato "How Waltertransformed Italian fashion". E subito nel sottotitolo il riferimentocittà: "Il pioniere del prêt-à-porter – sono le parole tradotte dall’inglese - viene omaggiato con unaa ...