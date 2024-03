“Portatelo a giocare a Padel” | provocazione di De Maggio su un giocatore del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Vigilia del match di Serie A valido per la trentesima giornata trae Atalanta, con un calciatore azzurro che è sempre più al di fuori del progetto tecnico. Ildovrà affrontare in casa davanti ai propri tifosi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, match valido per la trentesima giornata di Serie A, in programma sabato 30 marzo alle ore 12:30. Tanti i dubbi di formazione tra le due compagini, che hanno perso alcuni dei propri gioielli durante la sosta per le nazionali. Sull’undici titolare degli azzurri aleggiano diverse ipotesi, la certezza è però un’altra: uno degli acquisti della sessione di mercato invernale siederà nuovamente in panchina, confermando il trend negativo che suo malgrado l’accompagna sin dal primo giorno nel capoluogo campano. C’è chi ci scherza su, come il direttore di radio Kiss Kiss. Se giocate a ...