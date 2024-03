Ponte sullo Stretto | ombre sul progetto definitivo | ad oggi non sappiamo se starà in piedi

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Stefano Lenzi, Ufficio relazioni istituzionali WWF Italia Il “parere” del comitato scientifico delladi Messina SpA ha gettato notevolisulla qualità deldel, approvato a febbraio dalla stessa concessionaria pubblicata. Le tante rassicurazioni che vi hanno fatto seguito da parte dei proponenti dell’opera sono di fatto smentite da una lettura attenta del citato “parere”, realizzata dal Wwf insieme al Comitato “Invece del”. L’ingegner Claudio Borri, membro del Comitato Scientifico, ha rilasciato negli scorsi giorni delle dichiarazioni in cui si attesta, in estrema sintesi, che: 1) è stata aggiornata con dati sempre più affidabili e parametri statistici sempre più precisi la banca dati ...

Sono i trasporti e le infrastrutture il tema di «XXI Secolo», in onda lunedì 25 marzo alle 23.35 su Rai 1. Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulle ragioni che rendono strategico, per l’economia ... (gazzettadelsud)

La prima cosa che ti spiegano, è che Tutti lo chiamano in maniera sbagliata, anche tu. Non si parla infatti di « Ponte sullo Stretto di Messina », ma di «collegamento stabile». Il Ponte è la parte di ... (linkiesta)

l’iter burocratico per l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina è ai nastri di partenza: il prossimo 16 aprile, alle 11, è stata indetta al Mit la conferenza dei servizi ... (thesocialpost)

Ponte sullo Stretto, il Mit: "parte l'iter burocratico" - "Ho detto a Cucci che non lascerò respirare e diventerò il suo incubo" MESSINA – “Noi andremo avanti in maniera determinata a contrastare quest’opera. Già l’ho detto a Ciucci che non lo lascerò respir ...informazione

Aprilia, si lancia dal Ponte di Montarelli sulla complanare della Pontina: 30enne gravissimo - Si lancia dal Ponte di Montarelli, un uomo è in condizioni gravissime. È accaduto questa mattina ad Aprilia. Un uomo di circa 30 anni si è buttato dal Ponte di Mortarelli ...ilmessaggero

Aprilia, si lancia dal Ponte di Montarelli sulla complanare della Pontina: ragazzo gravissimo - Si lancia dal Ponte di Montarelli, un uomo è in condizioni gravissime. È accaduto questa mattina ad Aprilia. Un uomo di circa 30 anni si è buttato dal Ponte di Mortarelli ...ilmessaggero