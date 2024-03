Pompei | ordina figurine di calciatori online | ma nel pacco trova anche eroina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Napoli, 29 marzo 2024 – Aveva acquistatoun box di 50diper la sua collezione, ma quando ha aperto ildentro via hatouna sospetta polvere bianca contenuta in un paio di buste di cellophane. L'uomo, un professionista incensurato di 43 anni di(Napoli), si è quindi precipitato alla vicina stazione locale dei carabinieri, portando l'intero contenuto. L'analisi ha così rivolato che la polvere bianca era droga, per l'esattezzapura (180 grammi) il cui valore si aggirava a diverse migliaia di euro. La sostanza stupefacente è stata subito sequestrata, ma sono in corso le indagini per tracciare la spedizione e risalire al vero cliente del. Un episodio analogo, sempre nel ...