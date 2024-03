Dopo aver constatato cosa ci fosse nel pacco ordinato, un 43enne di Pompei si è subito recato in caserma dai carabinieri per raccontare tutto. Aveva acquista to da un portale on un line un box di 50 ... (2anews)

Pompei, acquista on line figurine di calciatori: nel pacco trova anche 180 grammi di eroina - (Adnkronos) - Compra on line 50 figurine di calciatori e nel pacco trova anche eroina purissima. E' stato lo stesso 43enne, professionista incensurato, a recarsi alla stazione dei carabinieri di Pompe ...reggiotv