Poesie per la Pasqua | tre componimenti d’autore | Angiolo Silvio Novaro | Giovanni Pascoli e Carlo Betocchi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nello spazio dedicato alla Letteratura per l’infanzia dedicato alleper la. Tre autori della letteratura italiana descrivono in versi la gioia della resurrezione.per la, Alleluja diAll’interno della tradizione letteraria italiana sono molti gli autori che hanno scrittoper la, ma anche testi e racconti. Lasi accompagna all’incedere della stagione primaverile, accostandosi alla rinascita dopo il gelo invernale e, di seguito, alla resurrezione nella tradizione cristiana, dopo la morte. Il poeta ligure, nei versi che aprono la prima strofa di Alleluja, introduce un ...

Mario Festa dedica alcune sue Poesie alla donna, per la Festa della Donna dell’8 marzo 2024 , cioè in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Ringraziamo il poeta salernitano Mario Festa ... (periodicodaily)

Poesie e primavera : la stagione idilliaca a cui si sono ispirati artisti e poeti è ormai giunta. Nello spazio dedicato alla Letteratura per l’Infanzia, alcuni componimenti per celebrare la natura, ... (metropolitanmagazine)

Belen a lezioni di danza: «Io che ballo, che vivo, che sorrido alla vita. Mi trovo bene dentro al disagio» - Belen Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per tutto ciò che è arte: musica, poesia e ballo. Di recente, ha ripreso le sue lezioni private di danza classica che, a detta ...leggo

Doppio riconoscimento per Savino Marè: è il finalista in due concorsi letterari - FERMO - Due prestigiosi concorsi internazionali di poesia e la felice notizia per l'attore, scrittore e fotografo fermano Savino Marè di essere stato inserito per entrambi nella rosa ...corriereadriatico

Elogio alla Poesia con il Premio I Murazzi - Un pomeriggio di lectio magistralis dove il pubblico ha assistito commosso e partecipe. Piene all'inverosimile tutte le sale collegate via teleconferenza.milanofree