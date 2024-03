Playoff col turbo La Consar spazza via Prata

(Di venerdì 29 marzo 2024)0 (25-13, 25-16, 25-16)Ravenna: Raptis 9, Bartolucci 4, Russo 7, Orioli 13, Mengozzi 5, Bovolenta 15; Goi (L1); ne: Benavidez, Feri, Mancini, Arasomwan, Grottoli, Menichini, Chiella (L2). All. Bonitta.: Petras 3, Katalan 3, Alberini, Terpin 4, Scopelliti 2, Lucconi 13; De Angelis (L); Iannaccone 2, Truocchio 2, Baldazzi 1; ne: Aiello, Bellanova. All. Boninfante. Arbitri: Giglio e Clemente. Note – Durata set: 23’, 23’, 23’ per un totale di 1h 09’. Ravenna: battute sbagliate 13, b attute vincenti 9, muri 4, errori 2;: battute sbagliate 14, battute vincenti 1, muri 3, errori 7. Spettatori 1.020, incasso 6.758 euro. Buona la prima. Lanon fa sconti, gioca la miglior partita dell’anno e annientain gara1 dei quarti ...

E’ un’ultima giornata di regular season all’ultimo respiro quelle in programma domenica alle 17.00 (tutte le gare in contemporanea) con ancora tanti verdetti da emettere, dalla caccia al secondo ... (oasport)

Il Club Forza Forlì si è aggiudicato il girone di Forlì e Ravenna del campionato over 35 della Uisp . Nell’ultima delle 18 giornate disputate i biancorossi hanno vinto lo spareggio coi campioni in ... (sport.quotidiano)

Juventus Women in Champions League: 3 combinazioni in cui sperare per evitare un Playoff spaventoso - La Juventus Women dovrà passare dal percorso piazzate per accedere alla prossima Champions: si prospetta un Playoff complicatissimo Questo sabato la Juventus Women ospiterà la temibile Fiorentina a Bi ...juventusnews24

Calcio over 35 Uisp: vinto lo ‘spareggio’ col Cral Mattei Ravenna, ora i Playoff. Club Forza Forlì, primo posto conquistato all’ultima giornata - Il Club Forza Forlì vince il girone Over 35 Uisp di Forlì e Ravenna battendo il Cral Mattei Ravenna nello spareggio. Capitan Calderoni guida la squadra alla vittoria con 40 punti. Prossimo obiettivo: ...ilrestodelcarlino

Play-off scudetto: la Roma Volley cade sul campo dell'Imoco Conegliano ma merita solo applausi - Il primo atto dei quarti di Playoff scudetto porta la firma della Prosecco Doc Imoco ... con le Wolves però sempre col fiato sul collo. Non basta l’azione di contenimento a muro di Igiede: Conegliano ...romatoday