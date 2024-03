Pierini teme i granata | Squadra pericolosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) La stella più luminosa è quella di Pohjanpalo, capocannoniere del torneo con 18 reti, ma la forza delladel Venezia sta tutta nella compattezza del gruppo. Per questo e per tanti altri motivi, la Reggiana lunedì sarà chiamata ad una prova di altissimo livello per uscire dallo stadio ‘Penzo’ con un risultato positivo. "Chi capisce di calcio sa che per vincere c’è bisogno di tutti i giocatori, c’è chi fa gol e c’è chi lavora per aprire spazi ai proprio compagni ad esempio; i singoli non fanno la differenza ma la compattezza disì – a ribadire il concetto è Nicholas, talentuoso trequartista dei lagunari - Penso che questa sia la mia miglior stagione finora in Serie B, sono contento che la gente e il mister percepiscano il sacrificio che faccio per la, sono molto generoso in campo fa ...