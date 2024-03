Picchia moglie e figli e installa telecamere in casa per controllarli | divieto di avvicinamento per un uomo

Picchia la moglie davanti alla figlia piccola della coppia - Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri per aver Picchiato la moglie al culmine di un litigio, esploso di fronte alla figlia piccola dei due. Secondo la donna -che è riuscita a chiedere aiuto alle ...rainews

Botte a moglie e figli: il marito nei guai - PADERNO PONCHIELLI - Maltratta moglie e figli con insulti, ripetute minacce e percosse. Intervengono i carabinieri di Casalbuttano che eseguono una misura cautelare di allontanamento dalla casa ...laprovinciacr

Dolore in valle Anzasca per la morte di Loris Prandini. Aveva 48 anni - Non si conosce ancora la data dei funerali di Loris Prandini, morto a soli 48 anni in seguito ad un malore improvviso, che l’ha colpito nella notte tra mercoledì e giovedì a Pontegrande di Bannio Anzi ...ecorisveglio