Pericolo per l' Italia L' allarme dell' ex generale | chi rischia di più

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Medio Oriente è in ebollizione. Ne parla l'ex'esercito israeliano, Amir Avivi, che lancia unanche per il nostro Paese. Per stabilizzare il Medio Oriente c'è bisogno di una «forte posizione'Europa e degli Usa» contro «l'aggressione iraniana»; le universitàne e la nostra società devono capire «che Israele sta combattendo una guerra di sopravvivenza» contro Hamas, che «è il male assoluto» e fa parte di un'organizzazione, la Fratellanza musulmana, «sa» anche per l'; a Gaza «non c'è una carestia» e l'invasione via terra di Rafah «è inevitabile» per distruggere Hamas a Gaza una volta per tutte, ma «sarà possibile solo se evacuiamo i civili verso le spiagge». L'ex ...

Il militare israeliano in un'intervista esclusiva all'Adnkronos: "Ringrazio Meloni, stiamo combattendo contro l'Iran su 7 fronti: serve forte posizione Roma" Per stabilizzare il Medio Oriente c'è ... (sbircialanotizia)

Israele, ex generale Avivi: "Hamas Pericolo anche per Italia, operazione Rafah inevitabile" - Si troverà una soluzione molto presto. Non ci sono ripercussioni sul governo". "Fratellanza musulmana un Pericolo per tutto l'Occidente" La premier italiana Giorgia Meloni si è recata in Libano per ...adnkronos

Ennesima figuraccia per il governo Meloni: il tribunale di Ragusa annulla il fermo amministrativo della Sea-Watch 5 - Inoltre, poiché non si è coordinata con il pattugliatore libico Fezzan, la Sea-Watch 5 avrebbe "contribuito a creare situazioni di Pericolo durante le operazioni Sar" e la sua presenza avrebbe ...fai.informazione

A Londra l'AI sorveglia i passeggeri della metropolitana - Per quasi un anno, in una stazione della città un sistema di intelligenza artificiale ha rilevato la presenza di armi, problemi di sicurezza ma anche le persone che non pagavano il biglietto ...wired