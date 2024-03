Perché il cielo è giallo? La risposta dell’esperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 – Una luce decisamente insolita sta illuminando questo Venerdì Santo: il, a tratti addirittura rossastro. La Pasqua però non c’entra nulla: tutta colpa, invece, delle tempeste di sabbia che stanno agitando il Sahara algerino. Leggi anche: Cosa fare a Pasqua: idee nella natura / Proposte nelle Marche A colorare il nostro, infatti, è sono è il dust plume, ossia il pennacchio formato dai granelli che arrivano in volo del deserto fino sulla Pianura Padana sospinti – come spiega Sandro Nanni, meteorologo Ampro Roberto Nanni – da una forte ventilazione di Scirocco. "Oltre a saturare l’atmosfera medio-alta di PM10 (ma senza particolari preoccupazioni sulla nostra salute) i satelliti mostrano la massa d’aria molto calda sahariana che sale verso noi. In tutto questo movimentato sistema ...