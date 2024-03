Perché il 14 luglio staremo incollati alla tv dalle 14 al mattino dopo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Domenica 14non prendere impegni. Niente grigliata con gli amici, niente gita al mare, niente aperitivo in centro. Non avrete tempo. Quel giorno starete in casa, sul divano e con l'aria condizionata.quel giorno farete una full immersion di sport, a partire dal primo pomeriggio. Il 14, infatti, sarà una giornata speciale… e lunghissima. Quella che potremmo definire la Giornata delle tre finali. Sì, tutte nello stesso giorno: la finale di Wimbledon, quella di Euro 2024 e quella della Copa America 2024. Si parte con Wimbledon Alcaraz Wimbledon 2023 Frey/TPN/Getty ImagesIl pomeriggio sportivo inizierà con il tennis e con la finale del torneo di Wimbledon. Sull'erba dell'All England Club verrà assegnato il terzo Slam dell'anno, con la speranza che Jannik Sinner ripeta quanto fatto a inizio 2024 vincendo per la prima ...