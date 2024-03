Pensione per le lavoratrici a 59 anni | le opportunità sono numerose e pazzesche

(Di venerdì 29 marzo 2024) Leche intendono smettere di lavorare nel 2024 poscontare su una serie di misure pensionistiche. Qualie a chirivolte? Le donne posaccedere allacon requisiti più favorevoli rispetto a quelli fissati per gli uomini. Cidiversi strumenti pensionistici dedicati alle donne – InformazioneOggi.itIn alcuni casi, le peculiaritàlegate alla presenza dei figli, mentre per alcune agevolazioni non servono. Per ladi vecchiaia, invece,previste le stesse regole fissate anche per gli uomini e, cioè, 67idi età e 20di contributi. Particolarmente favorevole alle donne è laanticipata ordinaria, ...

L'Abi segnala, con due circolari alle banche associate, la proroga per 12 mesi della sospensione dei mutui per il sisma del novembre 2022 nelle Marche e quello del marzo 2023 in Umbria . In ... (quotidiano)

Nasconde in cucina il cadavere del padre per riscuotere la Pensione: aveva ventilatore sempre acceso e lampada insetticida - Dopo la chiusura indagini arriva, in tempi brevi, la richiesta di rinvio a giudizio per Roberto Caracciolo, 57enne di Corigliano d’Otranto accusato di aver occultato il cadavere ...leggo

Esodata con rendita Rita, può essere a carico del marito - Consente di ricevere in anticipo il capitale maturato, che viene rimborsato in rate a partire dall’accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell’età per la Pensione di vecchiaia. Le ...repubblica

Cadavere nascosto per mesi dal figlio: in casa un ventilatore sempre acceso - Dopo la chiusura indagini arriva, in tempi brevi, la richiesta di rinvio a giudizio per Roberto Caracciolo, 57enne di Corigliano d’Otranto accusato di aver occultato il cadavere ...quotidianodipuglia