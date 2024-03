Pensione anticipata a 56 o 61 anni | solo questa categoria di lavoratori | procedura particolare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per chi usufruisce dell’età pensionabile o di quella contributiva, c’è una terza soluzione che permetterebbe di andare ingià a 56. Ecco come.– Ilcorrieredellacittà.com Nel sistema contributivo italiano ci sono due modi per accedere alla tanto desiderata. Il primo riguarda l’età pensionabile, il secondo l’età contributiva. In entrambi i casi bisognerà considerare non meno di 42di lavoro, che sia per un ente pubblico o privato. Esiste però una misura che permette di ottenere lacon un’età inferiore rispetto a quella pensionabile e comunque a 20di contributi, anziché 42 come avviene per lacontributiva.a 56 o ...