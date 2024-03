Pechino Express | Fabio Caressa sbotta | “Io e mia figlia abbiamo rischiato la vita | così non è più un gioco”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Fuoco e fiamme nella quarta puntata di, andata in onda ieri sera, giovedì 28 marzo., che partecipa con laEleonora, hato al termine di una faticosa corsa sotto la pioggia nel cuore del Vietnam del Nord. A farlo andare su tutte le furie è stato l’autista della macchina che portava con sé Le Amiche, cioè la squadra formata da Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia. Il conducente avrebbe sorpassato ad alta velocità, e in un punto della strada non agevole, l’auto su cui viaggiava lui. In questo modo ha messo in pericolo tutti. Dopo la gara, la sua sfuriata.Leggi anche: Morto Louis Gossett Jr., premio Oscar per Ufficiale e Gentiluomo: aveva 87 anni La sfuriata diArrivato dal co-conduttore, Gianluca Fru dei Jackal, ...