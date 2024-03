Pazzesco assist al Napoli | Conte si avvicina | tutto merito di Zidane!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Antoniorappresenta ad oggi ancora il sogno di De Laurentiis per l’estate, una news dell’ultima ora potrebberlo al. Francesco Calzona ha oggettivamente rivitalizzato il. Nell’arco del mese di gestione del tecnico calabrese, gli azzurri sono rimasti imbattuti in Serie A, superando con successo anche scontri diretti contro Juventus ed Inter. Nonostante ciò, il rendimento ampiamente altalenante e al di sotto delle aspettative nel corso della gestione Rudi Garcia – Mazzarri, ha condannato ilad una anonima lotta per il quinto posto, obiettivo oggettivamente complicato, non impossibile, ma assai complicato appunto. Insomma, ci vorrebbe un mezzo miracolo per accedere all’Europa che conta, pallino di Aurelio De Laurentiis, una Champions che non garantirebbe però a Calzona ...