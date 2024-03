Pavia | centinaia in coda per un posto da comparsa nella nuova fiction Rai Requisiti e come candidarsi

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – In fila per fare lain unaRai. Sono in corso fino alle 17,30 di oggi i casting per partecipare a unaserie che sarà diretta dal regista più noto del momento, Carmine Elia che ha diretto “Mare Fuori“. Fin dalle 10,30, quando si sono aperte le porte dell’aula del ‘400 dell’Università di, chi aveva letto sui social dell’opportunità, si è messo in. Belcanto si intitola lache sarà ambientata nel 1800 e avràprotagonista Vittoria Puccini, l’indimenticabile “Elisa di Rivombrosa”, che vestirà i panni di una donna dotata di una bella voce che potrebbe diventare la sua chiave per liberarsi dal giogo di un marito violento. Le riprese che sono già iniziate, ora si stanno svolgendo a Brescia, ...

