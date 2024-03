Pasquetta – In gita occhio alla guida | anche perché i motori potenti aumentano le probabilità di incidenti d’auto | lo rivela una ricerca

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nonostante i veicoli più performanti abbiano sistemi frenanti più avanzati e una migliore manovrabilità – che li rendono più facili dare – è consuetudine consigliare ai neopatentati di acquistare auto economiche e conpococosì da acquisire esperienza e sicurezza in strada. A tal proposito carVertical (società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico), ha condotto unabasandosi sui dati provenienti dai controlli della cronologia delle auto usate, per scoprire se esiste una correlazione tra la potenza media del motore di un veicolo e il tasso diesiste una correlazione diretta tra la potenza del motore ed il tasso diNello ...