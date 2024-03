(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) – "Lae i ponti di Primavera, compreso il 1° maggio 2024, rappresentano il primo 'giro di boa' dell’anno turistico per gli operatori del turismo organizzato di qualità e per la distribuzione. Non ricorderemo questacome quella deie gli effetti della perdita del potere d’acquisto delle famiglie italiane produce effetti

Pasqua, Pellegrino (Aidit Confindustria): "Non da record per agenzie viaggio, bene stranieri" - Il presidente dell'associazione, crescite fino al 3% delle vendite, +15% prenotazioni per estate ...adnkronos

Via al fine settimana di Pasqua tra riti, svago e cultura - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

A2 - Monferrato Basket, trasferta a Rimini la domenica di Pasqua - Domenica 31 marzo alle ore 18 la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata al Pala Flaminio di Rimini per affrontare la RivieraBanca Basket Rimini nella settima giornata della Fase ...pianetabasket