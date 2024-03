Pasqua | papa Francesco a San Pietro per celebrare la Passione del Signore

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’omelia del card. Raniero Cantalamessa: “Il Calvario di Dio che lezione per i potenti della Terra”

Sono parole di speranza, quelle espresse da Papa Francesco all’udienza generale : “Preghiamo per la pace: che il Signore ci dia la pace nella martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto sotto i ... (ildifforme)

In occasione della Settimana Santa , il cui inizio è giovedì 28 marzo e termina lunedì 1 aprile, su Rai e su Tv 2000 è prevista una programmazione per seguire le celebrazioni Pasqua li tenute da Papa ... (fanpage)

Tutto pronto per le celebrazioni della Santa Pasqua 2024 . Anche i palinsesti tv cambiano la loro programmazione in vista dei tradizionali eventi religiosi per le festività Pasqua li. Dalla via Crucis ... (superguidatv)

I figli di Ilary Blasi e Francesco Totti a Pasqua si dividono tra mamma e papà - Per i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti questa Pasqua sarà a distanza tra loro; divisi tra mamma e papà ...ultimenotizieflash

Via Crucis del papa blindata: tiratori scelti sui tetti. Schierato anche il cane robot Saetta - Roma, 29 marzo 2024 – Oltre seicento uomini delle forze dell’ordine schierate per la sicurezza. Tiratori scelti sui tetti delle case lungo il tracciato della via Crucis. Controlli di bonifica dalle 15 ...quotidiano

Pasqua, bonifiche al Colosseo per via Crucis papa: tiratori scelti sui tetti - Sono iniziate nel primo pomeriggio le operazioni di controllo e di bonifica da parte delle forze di polizia nell'area del Colosseo e dei Fori imperiali, in ...lapresse