Pasqua | ispezioni dei Nas nelle Marche | raffica di sequestri e multe in forni | pasticcerie e aziende

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ancona, 29 marzo 2024 –specializzate in prodotti dolciari, i carabinieri del Nas hanno trovato quasi in tutte le attività carenze igienico sanitarie e staccato diverse. Il controllo è stato effettuato in questi giorni, a ridosso delle festivitàli e del tradizionale pranzo che porta a consumare prodotti da forno come colombe, pizze con il formaggio e uova al cioccolato., su 55 attività dedite alla produzione e commercializzazione di queste delizie, il 90% non avevano i locali a posto. I carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 34mila euro. Le attività controllate non avevano applicato le procedure di autocontrollo che prevede di indicare tempi e modalità di pulizia del locale dove si somministrano ...