Pasqua in Lombardia | la montagna fa il pieno grazie anche alle nevicate di marzo Laghi sold out | le città fanno centro con cultura e tavola

(Di venerdì 29 marzo 2024) Milano – Le vacanze disono pronte a entrare nel vivo. E la, sul fronte del turismo, quest’anno può sorridere. Sono infatti buone le prospettive per il weekendle in regione, nonostante l'incognita meteo. A fare la parte del leone è senza dubbio la, confermando a livello territoriale i dati che emergono dall' indagine nazionale Confcommercio: tra gli italiani che si muoveranno all'interno dei confini nazionali, almeno il 15% sceglierà delle vacanze in quota.in questo caso a metterci lo zampino c’è il meteo: complici le abbondantidell’ultimo periodo, saranno particolarmente buone le presenze sulle montagne bergamasche e bresciane e della provincia di Sondrio, dove si stima un +28% di presenze rispetto al 2023 e con prenotazioni per il ...

