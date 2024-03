Pasqua e Pasquetta | musei aperti a Firenze e in Toscana

(Di venerdì 29 marzo 2024) Moltissime le aperture e le proposte in città e in regione L'articolo proviene daPost.

Milano, 29 marzo 2024 – Potrebbe essere un sabato di Pasqua complicato per supermercati e clienti. I sindacati hanno infatti indetto uno Sciopero per sabato 30 marzo 2024 a seguito della ... (quotidiano)

Le previsioni Meteo per il fine settimana di Pasqua indicano tempo instabile, sulla coda dell’ondata di maltempo che fino a giovedì 28 marzo ha colpito il nostro Paese. E se fino a sabato 30 marzo ... (velvetmag)

Sono in arrivo giorni di festa. Giornate da dedicare al relax e alla tavola. Immancabilmente la Pasqua porta con sé una serie di pietanze tipiche oltre a pranzi di famiglia o con amici ai quali è ... (ilcorrieredellacitta)

PAT * Pasqua MUSEI TRENTINO: « LE PROPOSTE CULTURALI, AL MART – CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO – MUSE – METS – PALAFITTE FIAVÈ - La Pasqua nei musei del Trentino.Tante le proposte culturali per il 31 marzo e il 1° aprile. Sono tante le occasioni di arricchimento culturale e le proposte ...agenziagiornalisticaopinione

Cielo giallo, la sabbia del Sahara spinta dallo Scirocco in Italia: in arrivo anche la "neve rossa". La spiegazione - «È l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, che porterà maltempo durante il weekend di Pasqua, e che sarà alla base di un costante richiamo di correnti calde dai quadranti ...ilmessaggero

Mostre da visitare e musei aperti a Senigallia nel lungo fine settimana di Pasqua - In occasione delle festività Pasquali Senigallia si appresta a vivere un lungo fine settimana all’insegna della cultura con mostre da visitare e musei aperti anche in orario straordinario.senigallianotizie