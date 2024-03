Pasqua | 5 dessert cocktail per stupire gli invitati

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Laè un momento di festa e di convivialità, un’occasione per riunirsi con la famiglia e gli amici attorno a una tavola imbandita di prelibatezze. Tra i protagonisti indiscussi del pranzole, oltre alle portate classiche come l’agnello e la colomba, ci sono i dolci: uova di cioccolato, pastiera, biscotti glassati e tante altre golosità. Quest’anno, perché non sorprendere i vostri ospiti con un? Si tratta di una tendenza internazionale che sta prendendo piede anche in Italia, un modo originale per concludere il pasto in bellezza e con leggerezza. 5 proposte da Anthology by Mavolo Un team di esperti drinksetter di Anthology by Mavolo, azienda che importa e distribuisce bevande e spirits, ha creato 5perfetti per la ...