Pasqua 2024 | le farmacie aperte Bologna | ecco quali e in che orari

(Di venerdì 29 marzo 2024), 28 marzo- A, non tutte le attività dihanno intenzione di fermarsi per riposare qualche giorno. Nel gruppo di coloro che non si fermano spiccano le, la cui buona parte nel territorio bolognese e dintorni continua a garantire il servizio anche domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile. Abbiamo raccolto per voi leoperative adurante i giorni di festa e sono tutte raccolte nei seguenti elenchi. FOCUS /l’elenco e glidei supermercati aperti aDomenica 31 marzole24 ore su 24: Dr. Max porta Castiglione, piazza di Porta Castiglione 15/e; Parco Nord, ...

(Agenzia Vista) Napoli, 29 marzo 2024 C'è chi passerà la Pasqua in famiglia e chi la passerà al lavoro . Ecco le interviste realizzate a Napoli sui programmi delle feste Pasqua li. In giro in città ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Napoli, 29 marzo 2024 C'è chi passerà la Pasqua in famiglia e chi la passerà al lavoro . Ecco le interviste realizzate a Napoli sui programmi delle feste Pasqua li. In giro in città ... (iltempo)

La Polizia di Stato consegna le uova di Pasqua ai bimbi pazienti degli ospedali romani - (Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2024 La Polizia di Stato consegna le uova di Pasqua della Nestlè ai pazienti del Policlinico Umberto I, del Policlinico Tor Vergata, dell’Ospedale Santo Spirito e dell’I ...quotidiano

Autobus precipitato da un ponte in Sudafrica causa 45 morti: sopravvissuta all'incidente solo una bambina - In Sudafrica un autobus è precipitato da un ponte, provocando 45 morti. L'incidente è avvenuto nella provincia del Limpopo ...notizie.virgilio

Pasqua IN AGRITURISMO, VERSO IL PIENONE NONOSTANTE IL METEO INCLEMENTE. - Si prevede un tutto esaurito in agriturismo per il ponte delle festività Pasquali. Peccato per il meteo, che sta guastando i programmi di pic nic e scampagnate all’aperto oltre a mettere in difficoltà ...padovanews