Pasqua 2024 | i consigli sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali domestici

Bologna , 28 marzo 2024 - A Pasqua , non tutte le attività di Bologna hanno intenzione di fermarsi per riposare qualche giorno. Nel gruppo di coloro che non si fermano spiccano le farmacie , la cui ... (ilrestodelcarlino)

Milano, 29 marzo 2024 – Potrebbe essere un sabato di Pasqua complicato per supermercati e clienti. I sindacati hanno infatti indetto uno Sciopero per sabato 30 marzo 2024 a seguito della ... (quotidiano)

Pellegrini in Terra Santa, 'noi qui per la pace' - ROMA, 29 MAR - Tornano i pellegrini a Gerusalemme: il primo gruppo organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi, dal 7 ottobre, è in questi giorni in Terra Santa per vivere la Pasqua con la comunità ...messaggeroveneto.gelocal

Oroscopo di Pasqua e Pasquetta, le previsioni segno per segno. Emozioni, iniziative e liti: chi sale e chi scende - Cosa fare a Pasqua e Pasquetta Le stelle danno indicazioni chiare per tutti. Per i segni d'acqua tanto amore e passione. Favoriti soprattutto i nuovi incontri per lo Scorpione.leggo

Allerta Meteo, forte vento di scirocco e tanta sabbia del Sahara: il maltempo di Pasqua e Pasquetta in Calabria e Sicilia - Chi pensa che il maltempo di Pasqua e Pasquetta colpirà soltanto il Nord Italia sbaglia di grosso: evidentemente legge siti meteo inaffidabili e si informa male. Perché a Pasqua e Pasquetta, in realtà ...strettoweb