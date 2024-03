Papa | in testo Via Crucis ricorda “esecuzioni” anche sulle testiere

(Di venerdì 29 marzo 2024) Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – Nel mondo d’oggi esistono nuovi e sofisticati metodi per procedere alle “”. E tra questi c’èquello che passa attraverso la tastiera di un computer. Arlo èFrancesco nelle meditazioni da lui scritte, per la prima volta, per la Viadi questa sera che si svolgerà al Colosseo, come tradizione. Nella Sesta “Statio” dedicata a Gesù che “riceve conforto dalla Veronica che gli asciuga il volto”, Francesco scrive: “Gesù, tanti seguono il barbaro spettacolo della tua esecuzione e, senza conoscerti e senza conoscere la verità, emettono giudizi e condanne, gettando su di te infamia e disprezzo. Accadeoggi, Signore, e non serve nemmeno un macabro corteo: basta una tastiera per insultare e pubblicare ...

Papa Francesco nel testo della Via Crucis ricorda “la follia della guerra” - Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – Non bisogna mai smettere di piangere per le tragedie che attraversano il mondo e per la “follia della guerra” che lo investe sempre più. A dirlo è Papa Frances ...askanews

Via Crucis, il Papa parla di guerra, donne e “bimbi non nati” - "Fa’ che ti veda nei sofferenti e che veda i sofferenti in te, perché tu sei lì, in chi è spogliato di dignità, nei cristi umiliati dalla prepotenza e ...lapresse

