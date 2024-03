Papa Francesco | in testo Via Crucis ricorda le “esecuzioni” anche sulle tastiere

(Di venerdì 29 marzo 2024) CITTA’ DEL VATICANO – Nel mondo d’oggi esistono nuovi e sofisticati metodi per procedere alle “”. E tra questi c’èquello che passa attraverso la tastiera di un computer. Arlo ènelle meditazioni da lui scritte, per la prima volta, per la Viadi questa sera che si svolgerà al Colosseo, come tradizione. Nella Sesta “Statio” dedicata a Gesù che “riceve conforto dalla Veronica che gli asciuga il volto”,scrive: “Gesù, tanti seguono il barbaro spettacolo della tua esecuzione e, senza conoscerti e senza conoscere la verità, emettono giudizi e condanne, gettando su di te infamia e disprezzo. Accadeoggi, Signore, e non serve nemmeno un macabro corteo: basta una tastiera per insultare e pubblicare ...

