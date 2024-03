“Paesi | paesaggi…” nelle vigne di Tramonti sulla costiera amalfitana

Fedriga, 'investire in Italia è molto più conveniente': "Oggi investire in Italia è molto più conveniente rispetto ad altri Paesi europei, banalmente anche per la quantità di investimento: noi costiamo di meno e questo non ... per la cultura, per i paesaggi ...

Joël Dicker, ispirato dalle nonne italiane: "Vorrei scrivere un libro sull'Italia": Dimenticatevi quindi i paesaggi trasfigurati e le tinte hopperiane della trilogia americana dei ... Se Dicker ha venduto oltre 20 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 Paesi, è perché i suoi libri ...