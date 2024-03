Oxford-Cambridge | l’ombra dell’inquinamento del Tamigi sulla storica regata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mancano ormai poche ore all’edizione 2024 dellatra, in programma sabato 30 marzo sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Un evento, nato nel lontano 1829, che ogni anno porta migliaia e migliaia di britannici ad assieparsi sulle rive del. Proprio il fiume però è diventato oggetto di preoccupazioni, dubbi e polemiche a causa dell’elevato livello di inquinamento delle sue acque. In particolare a destare allarme sono gli elevati tassi del batterio Escherichia Coli nelle acque, presente a livelli che nei tratti percorsi dallatoccano addirittura 9801 unità ogni 100 millilitri (il limite sarebbe pari a 1000). Dati che hanno indotto gli organizzatori a chiedere agli atleti di evitare il più possibile il contatto diretto con l’acqua ...