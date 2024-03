Oroscopo Paolo Fox sabato 30 Marzo 2024 | Cancro stanco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’diFox per oggi,30Ariete La fretta è cattiva consigliera. I rapporti familiari sono strani. Venere aiuta a vivere l’amore con sincerità. Toro C’è tanto da fare nell’ambito lavorativo. Un cambiamento in corso, soprattutto al vertice, rimette in gioco tutto. Gemelli Attenzione alle spese. Una persona amica ti darà una dritta. Non vivere rapporti che non ti soddisfano.Molti pianeti sono nel segno, hai bisogno di novità. Arriverà una conferma del tuo valore. La routine ti ha spossato. Leone Non fare più di quello che senti. I fatti sono dalla tua parte e non serve arrabbiarsi per avere ragione. Vergine La situazione oggi è particolare perché, in questo, una scelta potrebbe diventare fonte ...