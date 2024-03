Ornella Vanoni | “Il toy boy non interessa | meglio la mia cagnolina”

La cantante Ornella Vanoni ha 89 anni e il suo ultimo album Calma rivoluzionaria è datato 2023. E oggi in un’intervista a Repubblica arrischia un pronostico : «Secondo me muoio sul palco» . ... (open.online)

Le parole dell’artista Con la classica ironia e sincerità, Ornella Vanoni si racconta in una lunga intervista a Repubblica. «Secondo me muoio sul palco» dice senza remore. Poi parlando della sua ... (361magazine)

Una donna, un'artista in continua evoluzione e che rivela: "Secondo me muoio sul palco". Ornella Vanoni , 89 anni presto 90, ha registrato un nuovo disco con un'orchestra di sole donne, Calma ... (today)

Non solo il Napoli: Fabio Cannavaro si racconta - ‘Legends-Ci vediamo a Napoli’: settimana puntata della seconda edizione. Trasmissione prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e Napoflix ...informazione

Ornella Vanoni ama la libertà: “Un toy boy Non mi interessa” - Ornella Vanoni, 89 anni presto 90, non ha certo intenzione di fermarsi, anzi. Ha infatti registrato un nuovo album con un’orchestra di sole donne, Calma rivoluzionaria live 2023 ed ha in programma un ...105

Tra burocrati, ChatGpt e clima meglio la Vanoni alla Scala - La siccità non è fantasia giornalistica, e purtroppo non è finita. Nella lista dei grandi vecchi milanesi ha recuperato don Mazzi ma ha dimenticato la straordinaria Ornella Vanoni che si avvicina ai ...milano.corriere